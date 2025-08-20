Кабмин утвердил порядок бронирования мест захоронения на кладбищах

Кабинет министров своим постановлением утвердил порядок бронирования мест захоронения на кладбищах.

Согласно документу, право на бронирование имеют супруг или супруга при наличии свидетельства о браке. Бронирование мест захоронения производится с учетом санитарных и экологических норм, градостроительных требований, религиозных, этнических и культурных традиций.

Сколько стоит бронирование?

Стоимость бронирования места захоронения определяется по формуле: стоимость бронирования + расчетный показатель + коэффициент дополнительных услуг.

Расчетный показатель определяется по градации административно-территориального деления: для городов республиканского значения — 1 тысяча сомов, городов областного значения — 750 сомов и городов районного значения и сел — 500 сомов.

Коэффициент дополнительных услуг утверждается органом местного самоуправления на местах, где образованы и функционируют специализированные службы по вопросам похоронного дела.

К дополнительным услугам относятся благоустройство (дорожки, ограждения, освещение), озеленение и уход за насаждениями, водоснабжение (полив, технические нужды), вывоз бытовых отходов.

Как забронировать место на кладбище?

Для бронирования места захоронения заявитель подает заявление в электронном формате через государственный портал электронных услуг.

При авторизации заявителя и оформлении электронной заявки необходимые документы запрашиваются и автоматически загружаются с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае отсутствия документов в цифровом формате заявитель должен самостоятельно прикрепить к заявке цифровой дубликат соответствующих бумажных документов:

паспорт заявителя;

документ, подтверждающий родство (свидетельство о браке);

свидетельство о смерти супруга (супруги) или выписка из записи акта о регистрации смерти.

Заявление подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента его автоматической регистрации в информационной системе. С момента регистрации заявления о бронировании и до принятия решения запрашиваемое место считается временно забронированным. В течение данного периода оно не подлежит предоставлению другим лицам.

Бронирование места захоронения рядом с ранее произведенным захоронением супруга или супруги производится после полной оплаты стоимости бронирования. После оплаты заявитель заключает договор бронирования с органом местного самоуправления/специализированной службой по вопросам похоронного дела. Внесенные средства возврату не подлежат.

Оплата бронирования места захоронения производится заявителем в наличной либо безналичной форме на счет органа местного самоуправления или специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Срок бронирования места захоронения составляет 10 лет с возможностью продления на последующие аналогичные периоды. Продление срока осуществляется по электронному заявлению не позднее чем за три месяца до истечения действующего срока. При отсутствии заявления бронирование считается аннулированным.

Почему могут отказать в бронировании места?

В документе содержатся и основания для отказа в бронировании места захоронения. Так, причинами отказа могут послужить:

отсутствие свободного места рядом с захороненным супругом или супругой;

отсутствие следующих подтверждающих документов: паспорт заявителя; документ, подтверждающий родство (свидетельство о браке); свидетельство о смерти супруга (супруги) или выписка из записи акта о регистрации смерти;

нарушение ранее установленных правил бронирования.

В случае отказа в бронировании места захоронения заявитель имеет право обжаловать принятое решение путем подачи жалобы в орган местного самоуправления или специализированную службу по вопросам похоронного дела, либо в вышестоящий государственный орган.

Постановление кабмина вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.