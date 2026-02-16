Строительство дороги через кладбище. Мэрия Бишкека рассказала о текущей ситуации

Мэрия Бишкека информирует о текущей ситуации, связанной с обращениями жителей села Новопавловка относительно возможного переноса кладбища на пересечении улиц Корсакова и Профсоюзной.

По данным МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг», в случае принятия решения о прохождении дороги через кладбище, ориентировочно перезахоронению подлежат 1 тысяча 364 тела, из них 227 — мусульманских и 1 тысяча 137 — христианских захоронений. Захоронения производились вплоть до 2024 года.

Читайте по теме Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке

По информации Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, территория кладбища потенциально представляет санитарно-эпидемиологическую опасность из-за возможного загрязнения почвы продуктами неполного разложения и микроорганизмами, способными длительное время сохраняться в грунте.

На основании закона «Об общественном здравоохранении» санэпиднадзор не рекомендует рыть могилы во избежание риска вспышек инфекционных заболеваний среди населения.

Мэрия Бишкека действует строго в рамках законодательства и в интересах граждан. В связи с этим, муниципалитет призывает жителей доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что жители Новопавловки получили рассылку от муниципального территориального управления № 106 относительно ситуации со строительством дороги по улице Профсоюзной. В МТУ отметили, что сейчас все еще рассматриваются два варианта прокладки трассы — через территорию кладбища либо в обход него, но окончательное решение еще не принято.

Жители Новопавловки начали сбор подписей с требованием остановить снос кладбища. Петицию в интернете подписала уже тысяча человек.