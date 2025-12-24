На большую змею наткнулись рабочие, копавшие могилу в селе Люксембург

На кладбище села Люксембург 23 декабря во время копки могилы рабочие наткнулись на крупную змею. Пресмыкающееся оказалось в выкопанной яме и напугало мужчин, заставив остановить работы. Видео опубликовали в местном паблике.

Автор ролика утверждает, что подобные случаи происходят здесь не впервые — змеи попадались и раньше. По его словам, такие находки каждый раз вызывают шок у людей.

Никто не пострадал, однако инцидент вызвал бурное обсуждение среди местных жителей и вновь поднял вопрос о безопасности при земляных работах на кладбищах.