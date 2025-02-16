Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова. Накануне в одном из ресторанов Бишкека прошло кыз узатуу.

Женихом Лазат Нуркожоевой стал член олимпийской сборной Кыргызстана, участник Игр в Париже Амантур Исмаилов.

Свадебное торжество назначено на 21 февраля.

Амантур Исмаилов — борец греко-римского стиля. В 2018 году стал бронзовым призером Азиатских игр. В 2019 году — бронзовым призером чемпионата Азии U23. Бронзовый призер чемпионата мира 2022 года.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Амантур Исмаилов выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов. Он стартовал 7 августа со стадии 1/8 финала, где досрочно победил представителя Грузии, но в четвертьфинале уступил спортсмену из Украины. В поединке за итоговое 3 место и бронзовую медаль Исмаилов боролся против Хасрата Жафарова из Азербайджана и уступил ему со счетом 0:8. В итоге он завершил выступление на Олимпиаде в Париже, заняв пятое место.