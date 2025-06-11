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Происшествия

В Индии родственники невесты убили жениха на его же свадьбе из-за выбора песни

В Индии родственники невесты убили жениха на его же свадьбе из-за выбора песни на танцполе, сообщает сайт News9 Live.

из соцсетей родственников жениха
Фото из соцсетей родственников жениха

Отмечается, что свадебная процессия прибыла из деревни Трилокпур (район Реватипур). Изначально торжество проходило весело: гости танцевали под громкую музыку, все проходило, как обычно.

После окончания традиционных ритуалов участники приступили к церемонии джаймала — обмену гирляндами. В это время между родственниками с обеих сторон вспыхнул конфликт из-за музыки: одни были недовольны выбором композиции диджея, а другие с удовольствием танцевали под нее на танцполе.

Перепалка переросла в драку. Отец жениха попытался вмешаться и остановить потасовку, но несколько пьяных мужчин начали избивать его палками. Жених Ракеш Рам увидел, что его отца бьют, и бросился на помощь. Тогда один из гостей, — как оказалось, с пистолетом, — ударил жениха рукояткой по голове.

Ракеш Рам потерял сознание. Его срочно отвезли в больницу, потом перевели в травмцентр. Врачи боролись за жизнь жениха, но спасти не смогли — он умер.

Полиция задержала подозреваемого — мужчину по имени Вишал. У него при себе нашли нелегальный пистолет и патроны. Он арестован.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332242/
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