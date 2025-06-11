В Индии родственники невесты убили жениха на его же свадьбе из-за выбора песни на танцполе, сообщает сайт News9 Live.

Фото из соцсетей родственников жениха

Отмечается, что свадебная процессия прибыла из деревни Трилокпур (район Реватипур). Изначально торжество проходило весело: гости танцевали под громкую музыку, все проходило, как обычно.

После окончания традиционных ритуалов участники приступили к церемонии джаймала — обмену гирляндами. В это время между родственниками с обеих сторон вспыхнул конфликт из-за музыки: одни были недовольны выбором композиции диджея, а другие с удовольствием танцевали под нее на танцполе.

Перепалка переросла в драку. Отец жениха попытался вмешаться и остановить потасовку, но несколько пьяных мужчин начали избивать его палками. Жених Ракеш Рам увидел, что его отца бьют, и бросился на помощь. Тогда один из гостей, — как оказалось, с пистолетом, — ударил жениха рукояткой по голове.

Ракеш Рам потерял сознание. Его срочно отвезли в больницу, потом перевели в травмцентр. Врачи боролись за жизнь жениха, но спасти не смогли — он умер.

Полиция задержала подозреваемого — мужчину по имени Вишал. У него при себе нашли нелегальный пистолет и патроны. Он арестован.