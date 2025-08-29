Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности

В эти минуты в одном из популярных ресторанов Бишкека проходит свадебное торжество сына Чрезвычайного и Полномочного посла КР в Германии Омурбека Текебаева, Амантура и его избранницы.

Фото соцсети. В Бишкеке проходит свадьба сына посла Омурбека Текебаева

Ее зовут Аида, она — стоматолог, из семьи уроженцев села Шайдан Ноокенского района, малой родины знаменитого Дооронбека Садырбаева. Сейчас родители невестки Омурбека Текебаева занимаются бизнесом, но известно, что в свое время они долго работали как трудовые мигранты в России.

Сам Амантур Текебаев работает в IT-сфере. Окул-ата новобрачных — Тилек Токтогазиев.

Кто из высокопоставленных чиновников поздравил Омурбека Текебаева и его супругу Айгуль со свадьбой сына, неизвестно. Инсайды утверждают, что среди приглашенных бывшие коллеги Текебаева по депутатскому корпусу, некоторые сопартийцы — атамекеновцы и члены временного правительства.

24.kg присоединяется к поздравлениям и желает Амантуру и Аиде долгой и счастливой семейной жизни.