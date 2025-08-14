11:36
Общество

В Баткене состоялось свадебное мероприятие сразу для 25 пар

В Баткене состоялось свадебное мероприятие для 25 пар под названием «Основа государства — семья». Об этом сообщили в представительстве президента в регионе.

Данное мероприятие организовали совместно с аппаратом представителя главы государства в Баткенской области, местными органами власти и общественным объединением «Всемирная ассамблея мусульманской молодежи».

полпредства президента в Баткенской области
Фото полпредства президента в Баткенской области. Свадьба

Сначала в центральной мечети для молодоженов прошла церемония бракосочетания (нике). Далее последовали свадебное торжество и культурные мероприятия.

В свадебном мероприятии 25 молодых пар, отобранных на территории Баткенской области, приняли участие местные руководители, спонсоры и их близкие. Им вручили поздравления, подарки и сертификаты.
