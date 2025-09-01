09:50
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу

Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу. Об этом в соцсетях сообщили его друзья.

Торжество прошло в ресторане «Ата». Невесту спортсмена зовут Эльвира.

Эрлан Шеров в 2018 году занимал первую строчку в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира по версии Международной федерации дзюдо. Такой результат достигнут впервые в истории страны.

Выиграв золотую медаль Азиатских игр в 2023-м, а в 2024 году бронзовую медаль чемпионата мира (ОАЭ), вошел в историю как первый дзюдоист КР, завоевавший такие значимые для республики награды. Таким образом наш соотечественник гарантировал себе место на Олимпийских играх в Париже — 2024.

Эрлан Шеров 1998 года рождения, мастер спорта международного класса КР по дзюдо, воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, победитель чемпионата Азии 2023-го.
Ссылка: https://24.kg/sport/341681/
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В Баткене состоялось свадебное мероприятие сразу для 25 пар
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
В Чечне пройдет свадьба года. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова женится
В Индии родственники невесты убили жениха на его же свадьбе из-за выбора песни
Свадебный рекорд: 183 пары поженились в Кыргызстане в особенную дату
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
Объединенный мир борьбы поздравил Айсулуу Тыныбекову со свадьбой
Свадьба Айсулуу Тыныбековой, возможно, состоится в январе
Бронзовый призер Олимпиады в Париже Узур Джузупбеков сыграл свадьбу
Популярные новости
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу сыграла вничью с&nbsp;Туркменистаном CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с&nbsp;Туркменистаном в&nbsp;Ташкенте Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте
Осторожно, мошенники! &laquo;Кайрат&raquo; опровергает продажу билетов на&nbsp;матч с&nbsp;&laquo;Реалом&raquo; Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»
Николай Валуев получил грамоту от&nbsp;Олимпийского комитета Кыргызстана Николай Валуев получил грамоту от Олимпийского комитета Кыргызстана
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
1 сентября, понедельник
09:44
В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спике...
09:38
Дети не готовы. Опасения учителя начальных классов в связи с переходом на 12 лет
09:22
Замминистра транспорта и руководитель компании «Бета групп» задержаны
09:22
Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
09:22
Актеры из Кыргызстана выступят на фестивале «Театральная осень» в Петрозаводске