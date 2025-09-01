Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу. Об этом в соцсетях сообщили его друзья.

Торжество прошло в ресторане «Ата». Невесту спортсмена зовут Эльвира.

Эрлан Шеров в 2018 году занимал первую строчку в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира по версии Международной федерации дзюдо. Такой результат достигнут впервые в истории страны.

Выиграв золотую медаль Азиатских игр в 2023-м, а в 2024 году бронзовую медаль чемпионата мира (ОАЭ), вошел в историю как первый дзюдоист КР, завоевавший такие значимые для республики награды. Таким образом наш соотечественник гарантировал себе место на Олимпийских играх в Париже — 2024.

Эрлан Шеров 1998 года рождения, мастер спорта международного класса КР по дзюдо, воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, победитель чемпионата Азии 2023-го.