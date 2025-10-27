Вечером 25 октября в государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» прошла свадьба Данадила Жапарова, племянника и приемного сына президента Садыра Жапарова.

Как сообщили 24.kg собственные источники, торжество состоялось в узком кругу. Гостям на мероприятии запретили пользоваться мобильными телефонами и средствами записи.

По данным собеседников агентства, избранницей Данадила стала девушка из села в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Она выросла в простой семье — отца нет, мать работает педагогом. Отмечается, что все расходы, включая организацию свадьбы, взяла на себя семья главы государства.

По словам источников, Садыр Жапаров лично одобрил выбор племянника, отметив, что ему импонирует, что девушка из небогатой семьи и отличается скромностью.

Ранее сообщалось, что в резиденции готовятся к двум свадьбам сыновей президента. Однако впоследствии стало известно, что церемония состоялась только одна — свадьба Данадила Жапарова.

Официальных комментариев со стороны администрации главы государства по данному поводу пока не поступало.