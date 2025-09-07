16:46
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали

В селе Александровка произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело, участники драки задержаны.

Инцидент произошел 5 сентября. В 23.17 в дежурную часть милиции Московского района поступила информация о том, что в Александровке группа молодых людей устроила драку.

По предварительным данным, конфликт начался 1 сентября 2025 года на свадьбе, через несколько дней он перерос в массовую драку.

В милицию доставлен и допрошен 21 человек, пострадавшим оказана медицинская помощь, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Шесть человек задержаны, они водворены в ИВС.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам будет принято законное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342526/
просмотров: 747
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В Баткене состоялось свадебное мероприятие сразу для 25 пар
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
В Чечне пройдет свадьба года. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова женится
В Индии родственники невесты убили жениха на его же свадьбе из-за выбора песни
Конфликт двух парней перерос в массовую драку — пострадали восемь человек
Свадебный рекорд: 183 пары поженились в Кыргызстане в особенную дату
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
Объединенный мир борьбы поздравил Айсулуу Тыныбекову со свадьбой
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Транснациональных аферистов задержали в&nbsp;Бишкеке. Ущерб на&nbsp;миллионы сомов Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
В&nbsp;Москве задержан член ОПГ Кольбаева по&nbsp;прозвищу Узун Улан В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
7 сентября, воскресенье
16:10
Microsoft предупреждает о проблемах в работе сервиса после повреждения кабелей Microsoft предупреждает о проблемах в работе сервиса по...
15:46
После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
15:32
Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
15:00
Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
14:40
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан