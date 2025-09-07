После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали

В селе Александровка произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело, участники драки задержаны.

Инцидент произошел 5 сентября. В 23.17 в дежурную часть милиции Московского района поступила информация о том, что в Александровке группа молодых людей устроила драку.

По предварительным данным, конфликт начался 1 сентября 2025 года на свадьбе, через несколько дней он перерос в массовую драку.

В милицию доставлен и допрошен 21 человек, пострадавшим оказана медицинская помощь, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Шесть человек задержаны, они водворены в ИВС.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам будет принято законное решение.