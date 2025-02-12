Минкультуры предложили открыть свой телеканал. Мнение представителей масс-медиа

Журналист Шайырбек Абдырахман прокомментировал на своей странице в Facebook предложение заместителя министра кабмина Эдиля Байсалова открыть Министерству культуры собственный телеканал.

«В современном мире открытие телеканала — это выбрасывание денег на ветер, телевидение утратило свою актуальность, и его место занял интернет. Гораздо разумнее работать с социальными сетями и YouTube-каналами, это требование времени. Открытие еще одного телеканала добавит еще один канал, но не принесет никакого ощутимого эффекта», — пишет Шайырбек Абдырахман.

По его мнению, вместо этого государству следует сотрудничать с частными медиаресурсами и заказывать у них культурно-просветительские программы. Например, он мог бы на заказ в доступной форме пересказать народу эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек», а также малые эпосы в прозе. Записывать для детей специальные короткие видеонарезки с образам из эпоса «Манас». Также рассказал о своих коллегах, которые могли бы озвучивать книги, размещать их в соцсетях, создавать мультфильмы на основе народных сказок.

«Так государство сможет убить сразу трех зайцев: реализовать культурно-просветительские проекты, усилить собственное влияние в этом направлении и развить в стране частные студии, работающие в сфере идеологии», — считает Шайырбек Абдырахман.