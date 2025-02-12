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Общество

Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая

Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая. Председатель кабинета министров Aдылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение об одобрении проекта обменного письма с правительством КНР о проведении технико-экономического обоснования проекта «Модернизация ИКТ-инфраструктуры, используемой для обеспечения стабильной работы систем судебных услуг и поддержки реализации новых проектов».

В документе отмечается, что Верховный суд КР определен ответственным органом за координацию работ по подготовке ТЭО. 

Модернизация ИКТ-инфраструктуры предполагает замену текущих систем более современными технологиями и решениями.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319629/
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