Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая. Председатель кабинета министров Aдылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение об одобрении проекта обменного письма с правительством КНР о проведении технико-экономического обоснования проекта «Модернизация ИКТ-инфраструктуры, используемой для обеспечения стабильной работы систем судебных услуг и поддержки реализации новых проектов».

В документе отмечается, что Верховный суд КР определен ответственным органом за координацию работ по подготовке ТЭО.

Модернизация ИКТ-инфраструктуры предполагает замену текущих систем более современными технологиями и решениями.