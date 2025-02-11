Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает действие закона, запрещающего американским компаниям давать взятки зарубежным политикам и чиновникам (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что данный закон негативно влияет на экономическую конкурентоспособность Соединенных Штатов на мировой арене и, соответственно, на национальную безопасность.

«Национальная безопасность США во многом зависит от способности Штатов и американского бизнеса получать стратегические экономические преимущества, будь то доступ к критически важным минералам, глубоководным портам или другой ключевой инфраструктуре и активам», — говорится в документе.

Также утверждается, что госорганы США расходуют прокурорские ресурсы на поимку американских граждан и компаний за «обычные бизнес-практики за границей».

Дональд Трамп поручил генеральному прокурору в течение 180 дней со дня издания указа пересмотреть политику проведения расследования по FCPA, остановить начало новых судебных дел, за исключением индивидуальных случаев, а также пересмотреть текущие дела.

Теперь все новые и продолжающиеся расследования должны следовать этим принципам, и каждое дело должно получать одобрение генпрокурора.

Как сообщается в документе, данные действия сохранят президентские полномочия в сфере внешней политики и укрепят американскую экономику путем устранения чрезмерных барьеров для американского бизнеса за границей.