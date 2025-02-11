19:23
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Общество

Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает действие закона, запрещающего американским компаниям давать взятки зарубежным политикам и чиновникам (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что данный закон негативно влияет на экономическую конкурентоспособность Соединенных Штатов на мировой арене и, соответственно, на национальную безопасность.

«Национальная безопасность США во многом зависит от способности Штатов и американского бизнеса получать стратегические экономические преимущества, будь то доступ к критически важным минералам, глубоководным портам или другой ключевой инфраструктуре и активам», — говорится в документе.

Также утверждается, что госорганы США расходуют прокурорские ресурсы на поимку американских граждан и компаний за «обычные бизнес-практики за границей».

Дональд Трамп поручил генеральному прокурору в течение 180 дней со дня издания указа пересмотреть политику проведения расследования по FCPA, остановить начало новых судебных дел, за исключением индивидуальных случаев, а также пересмотреть текущие дела.

Теперь все новые и продолжающиеся расследования должны следовать этим принципам, и каждое дело должно получать одобрение генпрокурора.

Как сообщается в документе, данные действия сохранят президентские полномочия в сфере внешней политики и укрепят американскую экономику путем устранения чрезмерных барьеров для американского бизнеса за границей.

Справка 24.kg

Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA) запрещает использование почтовых служб и любых межгосударственных транзакций для коррупционных целей, включая предложения, платежи, обещания заплатить или разрешение на выплату денежных средств в целях подкупа должностных лиц.

Наказание и штрафы

Для чиновников — лишение свободы до 15 лет и максимальный штраф в $250 тысяч.

Для корпораций или других коммерческих организаций — штраф до $2 миллионов.

Физическим лицам: директорам, должностному лицу или акционеру компании — лишение свободы до пяти лет и штраф до $100 тысяч.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319602/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия
Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Администрация Трампа распускает группу «по борьбе с российскими олигархами»
Права иммигрантов в США защищены Конституцией. Советы юриста
Сотрудников USAID отправили в административный отпуск
Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах на «нелепые проекты»
Торговые войны. США приостановят введение пошлин в отношении Канады
Торговая война. Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США
Белый дом против певицы Селены Гомес: полемика вокруг миграции
Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Платные услуги, повышение сооплаты&nbsp;&mdash; новый глава Минздрава о&nbsp;работе больниц Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц
Выросшие в&nbsp;пять раз тарифы на&nbsp;отопление. Жители Беловодского требуют их&nbsp;изменить Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
11 февраля, вторник
19:14
Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки ино...
19:01
Предприниматели Кыргызстана получили 8,5 миллиарда беспроцентных кредитов
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 февраля. Что показывают датчики
18:27
Вымогательство, пытки и изнасилование. Уволен ряд милицейских чиновников
18:13
В Жогорку Кенеше раскритиковали работу центра климатического финансирования