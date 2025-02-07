18:35
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 7 февраля. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 29-м месте.

Статус города отмечен как «средний». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 97 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. Ранее министр природы Медер Машиев заявил, что в городе смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев. 

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319285/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 6 февраля. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 5 февраля. Что показывают датчики
Смог в Бишкеке. Мэрия оштрафовала бани и сауны на 228 тысяч сомов
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 4 февраля. Что показывают датчики
Бишкек вновь в лидерах по загрязнению воздуха в мире
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 31 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 30 января. Что показывают датчики
Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 29 января. Столица вошла в десятку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 января. Что показывают датчики
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
В&nbsp;Бишкеке снега не&nbsp;будет, но&nbsp;и&nbsp;потепления тоже. Прогноз погоды на&nbsp;6-9 февраля В Бишкеке снега не будет, но и потепления тоже. Прогноз погоды на 6-9 февраля
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
7 февраля, пятница
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 7 февраля. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 7 февраля. Что показыв...
18:05
За два года зафиксировано более 200 ложных сообщений о терроризме — ГКНБ
17:48
В музее «Сулайман-Тоо» проводят бесплатную экскурсию по главному залу и пещере
17:32
В Бишкеке на рынке «Орто-Сай» открыли пункт по сортировке мусора
17:14
В Джалал-Абаде в убийстве матери троих детей подозревается супруг