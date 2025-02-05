12:17
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Общество

Зимний прием в вузы. Зачислено 378 абитуриентов

В Кыргызстане за время зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 378 абитуриентов, в том числе 231 — на очную форму обучения, 147 — на заочную. Об этом свидетельствуют открытые данные Министерства образования и науки.

Всего за четыре тура зарегистрирован 551 талон, из них вузы рекомендовали к зачислению 509 абитуриентов. Больше всего талонов поступило в Кыргызский национальный (164), Ошский государственный (123) и Кыргызский экономический (96) университеты.

Из 378 зачисленных 69 человек выбрали медицину, 53 — сферу образования, 57 — информационные технологии, 70 — юриспруденцию, 73 — экономику и финансы.

Приемная кампания, напомним, стартовала 23 декабря 2024 года. Всего проводилось четыре тура, последний завершился 29 января.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318987/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
За три тура зимнего приема в вузы зачислено 308 абитуриентов
Об итогах первого тура зимнего приема в вузы рассказали в Минобразования
В Кыргызстане с 23 декабря в вузах начнется зимний прием абитуриентов
Для кыргызстанских абитуриентов в вузах России в 2025 году выделено 700 квот
Абитуриентам из Центральной Азии не хватает информации о вузах РФ: исследование
Началась регистрация на Общереспубликанское тестирование для зимнего приема
В вузах России выделили 700 квот для граждан Кыргызстана
Женщина брала с абитуриентов деньги, обещая помочь поступить в вуз Бишкека
В 2-3 раза дороже. Как отмена моратория повлияла на цены в вузах Кыргызстана
Прием в вузы. В первом туре зачислено более 14 тысяч человек
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
Вылечить нельзя, но&nbsp;остановить разрушение можно&nbsp;&mdash; травматолог-ортопед о&nbsp;суставах Вылечить нельзя, но остановить разрушение можно — травматолог-ортопед о суставах
Бизнес
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
5 февраля, среда
12:10
Зимний прием в вузы. Зачислено 378 абитуриентов Зимний прием в вузы. Зачислено 378 абитуриентов
12:10
США выходят из Совета ООН по правам человека — указ Дональда Трампа
12:06
Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
12:02
Депутат просит Минкультуры создать комиссию по ситуации в цирке
12:01
За четыре дня рейда в Оше выявили 16 проституток и раскрыли 82 преступления