Зимний прием в вузы. Зачислено 378 абитуриентов

В Кыргызстане за время зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 378 абитуриентов, в том числе 231 — на очную форму обучения, 147 — на заочную. Об этом свидетельствуют открытые данные Министерства образования и науки.

Всего за четыре тура зарегистрирован 551 талон, из них вузы рекомендовали к зачислению 509 абитуриентов. Больше всего талонов поступило в Кыргызский национальный (164), Ошский государственный (123) и Кыргызский экономический (96) университеты.

Из 378 зачисленных 69 человек выбрали медицину, 53 — сферу образования, 57 — информационные технологии, 70 — юриспруденцию, 73 — экономику и финансы.

Приемная кампания, напомним, стартовала 23 декабря 2024 года. Всего проводилось четыре тура, последний завершился 29 января.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.