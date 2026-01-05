Зимний прием в вузы. В первом туре зачислено более 200 абитуриентов

В Кыргызстане по итогам первого тура зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 228 абитуриентов, в том числе 193 — на очную форму обучения и 35 — на заочную. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент Online».

По информации системы, всего зарегистрирован 301 талон, из них вузы рекомендовали к зачислению 299 абитуриентов.

Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (76) и Кыргызский экономический (48) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (32) и Кыргызский национальный университет (28).

Из 228 зачисленных 62 абитуриента выбрали медицину, 54 — сферу образования, 30 — информационные технологии, 24 — экономику и финансы, 20 — юриспруденцию. Остальные выбрали другие направления.

Первый тур, напомним, проходил в конце декабря 2025 года. Второй стартует 12 января. Всего запланировано четыре тура.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.