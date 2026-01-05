12:48
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Зимний прием в вузы. В первом туре зачислено более 200 абитуриентов

В Кыргызстане по итогам первого тура зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 228 абитуриентов, в том числе 193 — на очную форму обучения и 35 — на заочную. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент Online».

По информации системы, всего зарегистрирован 301 талон, из них вузы рекомендовали к зачислению 299 абитуриентов.

Больше всего талонов поступило в Ошский государственный (76) и Кыргызский экономический (48) университеты, а также в Кыргызско-Российскую академию образования (32) и Кыргызский национальный университет (28).

Из 228 зачисленных 62 абитуриента выбрали медицину, 54 — сферу образования, 30 — информационные технологии, 24 — экономику и финансы, 20 — юриспруденцию. Остальные выбрали другие направления.

Читайте по теме
В Кыргызстане зимний прием абитуриентов пройдет в четыре тура

Первый тур, напомним, проходил в конце декабря 2025 года. Второй стартует 12 января. Всего запланировано четыре тура.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357069/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Новая возможность появилась для выпускников школ Кыргызстана
В Кыргызстане начался зимний прием в вузы
В Кыргызстане зимний прием абитуриентов пройдет в четыре тура
В зимнем Общереспубликанском тестировании приняли участие 849 абитуриентов
На зимнее ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
Срок приема на вакантные места в спузы завершается сегодня
Приемная кампания. В вузы КР зачислено более 29 тысяч абитуриентов
Зимний прием в вузы. Расчет на иностранцев и второй шанс для кыргызстанцев
Зимний прием в вузы. Зачислено 378 абитуриентов
За три тура зимнего приема в вузы зачислено 308 абитуриентов
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
Бизнес
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
5 января, понедельник
12:47
О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент» О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент»...
12:39
Трамп: Не верю, что Украина нанесла удар по резиденции Путина
12:25
В 2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан увеличился
12:00
Усиление контроля и экономический рост. Как мир увидел Кыргызстан в 2025 году
11:48
Зимний прием в вузы. В первом туре зачислено более 200 абитуриентов