В Кыргызстане зимний прием абитуриентов пройдет в четыре тура

Конкурсный отбор по результатам Общереспубликанского тестирования в рамках зимнего приема пройдет в четыре тура. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной информационной системы «Абитуриент online».

По ее данным, кампания пройдет в следующие сроки:

первый тур с 23 по 25 декабря 2025 года,

второй тур с 12 по 14 января 2026-го,

третий тур с 19 по 21 января,

четвертый тур с 26 по 28 января.

Напомним, зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

С планом зимнего набора абитуриентов на 2025/26 учебный год можно ознакомиться на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения. Информация по приему иностранных граждан доступна на сайте.

Результаты весеннего ОРТ (2025 года) действительны для участия в конкурсе.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.