Общество

В Кыргызстане начался зимний прием в вузы

В Кыргызстане сегодня стартовал зимний прием в высшие учебные заведения.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», первый тур продлится с 23 по 25 декабря. В целом кампания пройдет в четыре тура.

Отбор абитуриентов осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
