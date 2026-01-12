11:56
Общество

Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался второй тур

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался второй тур зимнего приема.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», второй тур продлится с 12 по 14 января.

По итогам первого тура зачислили более 200 абитуриентов.

Отбор осуществляется по результатам осеннего и весеннего Общереспубликанского тестирования (2025 года).

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранцев в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357476/
просмотров: 231
