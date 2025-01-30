В мобильное приложение «Тундук» вернули функцию перерегистрации авто

В мобильном приложении «Тундук» вновь можно перерегистрировать авто, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров.

В агентстве отмечают, что ранее проект был запущен в пилотном режиме и показал свою эффективность. Для онлайн-перерегистрации собственнику автомобиля необходимо следующее:

— пройти осмотр в любом территориальном отделе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (срок действия 30 дней);

— проверить наличие штрафов на авто (в случае выявления оплатить их);

— если собственник авто состоит в браке, то он должен получить согласие супруга/супруги;

— проверить транспортное средство на отсутствие обременений.

Важно отметить, что услуга доступна только для перерегистрации автомобилей (физических лиц) и не включает в себя первичное оформление.