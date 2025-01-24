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Общество

В ЕАЭС внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств

В ЕАЭС внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Уточняется, что Совет ЕЭК утвердил пакет изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Документ включает в себя подходы к регулированию регистрации лекарств, в состав упаковки которых входят различные дополнительные устройства, например, средства введения, мерные стаканчики и ложечки, средства, обеспечивающие надлежащее приготовление и хранение препарата.

В зависимости от вида входящей в упаковку продукции производитель обязан представить в составе регистрационного досье документы, подтверждающие качество и надлежащее выполнение изделием своей функции при дозировании и применении лекарства. В то же время в целях снижения регуляторной нагрузки на заявителей отдельная регистрация таких изделий и устройств как медицинских изделий не является обязательной, говорится в сообщении.

Также пакетом изменений предусмотрено оформление отдельного регистрационного удостоверения для каждой новой лекарственной формы препарата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317784/
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