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Общество

Кыргызстан и Армения договорились активизировать сотрудничество

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел переговоры в узком и расширенном форматах со своим коллегой — главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения отношений между двумя государствами. Они обозначили готовность прилагать совместные усилия по укреплению политического и торгово-экономического сотрудничества, отметив большой потенциал и наличие широкого инструментария в данном направлении.

Особое внимание уделено активизации партнерства в рамках кыргызско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой планируется провести в КР в текущем году.

Главы МИД выразили готовность и дальше продолжить взаимодействие в рамках интеграционных объединений, ООН и других международных организаций, включая взаимную поддержку по вопросам продвижения кандидатур двух стран.

Подписаны программа сотрудничества и соглашение о патнерстве между Дипломатической академией имени Казы Дикамбаева и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Армении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317778/
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