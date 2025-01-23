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Общество

ВОЗ надеется, что США пересмотрят свое решение о выходе из организации

Всемирная организация здравоохранения выразила сожаление в связи с объявлением о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из ее состава.

«ВОЗ играет важнейшую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, в том числе американцев, противодействуя первопричинам болезней, укрепляя системы здравоохранения, а также выявляя, предотвращая и сдерживая чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, включая вспышки болезней, нередко в опасных зонах, недоступных для посещения другими», — говорится на сайте организации.

Уточняется, что в 1948 году США вошли в число основателей ВОЗ и с тех пор наряду с остальными 193 государствами участвовали в определении направлений работы организации и руководстве ее деятельностью, в том числе путем активного участия в процедурах Всемирной ассамблеи здравоохранения и исполнительного комитета.

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«За более чем семь десятилетий ВОЗ и Соединенные Штаты спасли бесчисленное количество жизней, защищая американцев и всех людей от угроз здоровью. Совместными усилиями мы ликвидировали натуральную оспу и совместными же усилиями вплотную подошли к ликвидации полиомиелита. Американские учреждения вносят полезный вклад в работу ВОЗ и пользуются преимуществами членства в организации», — отмечается в заявлении.

ВОЗ выразила надежду на то, что США пересмотрят решение, и рассчитывает вступить с ними в конструктивный диалог для продолжения партнерских отношений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317647/
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