10:34
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Власть

Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Документ размещен на сайте Белого дома.

Телеканал CNN отмечает, что выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств – членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Дональда Трампа, выше, чем у других стран.

Президент Соединенных Штатов также считает, что ВОЗ представляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию.

Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 во время администрации Джо Байдена, в разговоре с журналистами назвал решение президента «стратегической ошибкой». По его мнению, это решение ослабит организацию и даст Китаю больше политического влияния во всем мире.

Ранее Дональд Трамп уже объявлял о выходе из международной организации во время своего предыдущего президентского срока в 2020 году. Он обвинял ее в неспособности срочно провести необходимые реформы на фоне COVID-19.

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения (международная организация, которая занимается проблемами охраны здоровья населения Земли).

В ВОЗ участвуют практически все страны мира — 194 государства. Организация была основана в 1948 году. Штаб-квартира ВОЗ находится в Женеве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317377/
просмотров: 657
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп АКШнын президенти кызматына расмий киришти
Инаугурация президента США Дональда Трампа в заявлениях и фото
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
Дональд Трамп официально вступает в должность президента США и сделал заявления
Мемкоин Дональда Трампа подорожал на 660 процентов менее чем за сутки
Гибсон, Сталлоне и Войт стали спецпосланниками Дональда Трампа в Голливуде
Швейцария готова принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине
Суд вынес Дональду Трампу приговор по делу о взятке порноактрисе за молчание
В объективе: пять президентов США на похоронах Джимми Картера
Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугарын жарыялады
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
21 января, вторник
10:22
Самую высокооплачиваемую профессиональную область в КР назвали эксперты Самую высокооплачиваемую профессиональную область в КР...
10:00
Жест Илона Маска на инаугурации Трампа: неудачная импровизация или провокация?
10:00
Развитие госязыка в КР: о штрафах, бесплатных курсах кыргызского и роли русского
09:48
Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
09:43
Декларационная кампания. Глава Минфина заработал почти 7 миллионов сомов