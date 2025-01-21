Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Документ размещен на сайте Белого дома.

Телеканал CNN отмечает, что выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств – членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Дональда Трампа, выше, чем у других стран.

Президент Соединенных Штатов также считает, что ВОЗ представляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию.

Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 во время администрации Джо Байдена, в разговоре с журналистами назвал решение президента «стратегической ошибкой». По его мнению, это решение ослабит организацию и даст Китаю больше политического влияния во всем мире.

Ранее Дональд Трамп уже объявлял о выходе из международной организации во время своего предыдущего президентского срока в 2020 году. Он обвинял ее в неспособности срочно провести необходимые реформы на фоне COVID-19.

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения (международная организация, которая занимается проблемами охраны здоровья населения Земли).

В ВОЗ участвуют практически все страны мира — 194 государства. Организация была основана в 1948 году. Штаб-квартира ВОЗ находится в Женеве.