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Общество

В РФ предложили проводить медосвидетельствование мигрантов только в госклиниках

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предлагает запретить проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщил ТАСС.

«К сожалению, значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране. Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствование чисто на бумаге», — сказал глава комитета.

Депутат предлагает «полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль».

«Так мы снизим количество нарушений или сведем их до нуля, а также обеспечим дополнительные поступления средств в казну государства», — пояснил Сергей Леонов.

Кроме того, Министерство здравоохранения предлагает ввести в России административные штрафы для врачей и медучреждений, нарушивших порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства. Как сообщают «Ведомости», соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает дополнить главу 18 Кодекса об административных правонарушений новой статьей, согласно которой за нарушение порядка медосвидетельствования иностранца физлицо (врач) получит штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, должностное лицо (руководство клиники) — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юрлицо (клиника) — от 250 тысяч до 800 тысяч рублей или же его деятельность будет приостановлена на 14–90 суток.

Минздрав поясняет, что значительная часть иностранцев не проходит обязательное медосвидетельствование в России и повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране.

Иностранцев в том числе проверяют на наличие вируса иммунодефицита человека и употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача. По результатам медосвидетельствования мигранта могут лишить разрешений на временное проживание или на работу, а также вида на жительство в России, следует из закона.

Трудовые мигранты должны проходить медосвидетельствование в России в течение 30 дней с момента приезда в страну, а другие иностранцы в случае длительного пребывания (более 90 суток) в иных целях должны сделать это в течение 90 дней.

При этом для самих мигрантов административные штрафы за уклонение от медосвидетельствования уже введены и составляют от 2 тысяч до 4 тысяч рублей с возможным административным выдворением из страны.

Самым распространенным нарушением при медосвидетельствовании в российских медучреждениях может быть отсутствие фактической проверки на употребление наркотиков мигрантом, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, законопроект Минздрава в случае его принятия улучшит качество медосвидетельствования иностранцев в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317640/
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