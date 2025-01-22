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Общество

Акцию по защите прав собственности на недвижимость запускает «Кадастр»

Беспплатную акцию по защите прав собственности на недвижимость запускает «Кадастр».

Как отметили в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии («Кадастр»), с 27 января начинается акция по вводу ПИН/ИНН собственника объекта недвижимости.

Она пройдет до 28 марта 2025 года и реализуется на безвозмездной основе.

Цель — обеспечение справедливого налогообложения и защиты прав собственности граждан.

Для участия в акции собственникам недвижимости необходимо обратиться в филиал госагентства по месту нахождения объекта. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317554/
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