16:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В городе Ош задержаны сотрудники управления и экс-руководитель «Кадастра»

Задержаны сотрудники управления государственного учреждения «Кадастр» по городу Ошу. Об этом сообщили источники.

По предварительным данным, пятерых работников учреждения задержали сотрудники межрегионального управления МВД по Ошу.  

Официальный комментарий пресс-службы Министерства внутренних дел на момент публикации не поступал. 

Среди задержанных бывший руководитель Ошского управления «Кадастра» Ильяз Сансызбаев. Причины задержания пока не разглашаются.

Между тем, по данным пресс-службы Ошского областного суда, в отношении Ильяза Сансызбаева (М.С.И.) и пятерых других сотрудников суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336431/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
На Ошском рынке произошла драка. Четверо задержаны
Задержали подозреваемого в повреждении 28 саженцев на бульваре Эркиндик
Прикрывались связями с сыном Ташиева. Задержаны подозреваемые в мошенничестве
Нурлан Мотуев обматерил сотрудников РУВД. Его арестовали на 5 суток
Чиновники, подрядчик и блогеры. В ГКНБ рассказали о задержании мэра Кара-Балты
В Баку задержали двух журналистов редакции «Sputnik Азербайджан»
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
В Кара-Балте задержали мэра и чиновников муниципалитета
Представлялся другом сына главы ГКНБ и выманил дорогое авто и $50 тысяч
Члены ОПГ избивали предпринимателей и заставили переписать на них имущество
Популярные новости
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
В&nbsp;Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за&nbsp;террористические призывы В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы
В&nbsp;Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в&nbsp;милицию В Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в милицию
В&nbsp;Таласе задержали врача по&nbsp;подозрению в&nbsp;получении незаконного вознаграждения В Таласе задержали врача по подозрению в получении незаконного вознаграждения
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
16:15
Бишкекчане о врачах: Они спасают жизни и не должны бояться за свои жизни Бишкекчане о врачах: Они спасают жизни и не должны боят...
16:00
В городе Ош задержаны сотрудники управления и экс-руководитель «Кадастра»
16:00
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
15:48
Черная среда для муниципальных чиновников: как ГКНБ провел показательную чистку
15:47
Заболеваемость кишечными инфекциями растет. Чаще страдают дети