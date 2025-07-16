В городе Ош задержаны сотрудники управления и экс-руководитель «Кадастра»

Задержаны сотрудники управления государственного учреждения «Кадастр» по городу Ошу. Об этом сообщили источники.
По предварительным данным, пятерых работников учреждения задержали сотрудники межрегионального управления МВД по Ошу.
Официальный комментарий пресс-службы Министерства внутренних дел на момент публикации не поступал.
Среди задержанных бывший руководитель Ошского управления «Кадастра» Ильяз Сансызбаев. Причины задержания пока не разглашаются.
Между тем, по данным пресс-службы Ошского областного суда, в отношении Ильяза Сансызбаева (М.С.И.) и пятерых других сотрудников суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа 2025 года.