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Общество

В Кыргызстане утвердили порядок определения кадастровой стоимости имущества

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан во исполнение статьи 16 Закона «Об оценочной деятельности». Согласно новому порядку, кадастровая стоимость будет определяться уполномоченным государственным органом, а ее учет станет обязательным при передаче земельных участков в частную собственность или аренду.

Также вносятся изменения в ряд ранее принятых нормативных актов, в том числе в типовое положение о порядке предоставления муниципальной земли. Теперь стартовая стоимость участка на торгах будет определяться по кадастровой цене, а комиссия сможет варьировать ее в пределах ±20 процентов.

Постановление вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336656/
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