Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пресекли сотрудники ГКНБ

Выявлена устойчивая коррупционная схема в бишкекском филиале Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что ранее в СМИ неоднократно публиковались материалы с большими очередями, столпотворением в здании «Кадастра» и призывами к власти обратить внимание на складывающуюся ситуацию и принять меры по скорейшему решению. Простые граждане были вынуждены часами ожидать своей очереди на регистрацию, что вызывало недовольство и критику власти страны за отсутствие должной реакции на проблему.

Сотрудники ГКНБ провели комплекс мероприятий, по результатам которых установлено, что государственные регистраторы отдела регистрации БФ ГУ «Кадастр» М.Ф.М. и К.В.В. в целях материального обогащения, злоупотребляя должностным положением, организовали устойчивую коррупционную схему при регистрации и перерегистрации недвижимого имущества, которая заключается в систематическом проведении посетителей вне установленной электронной очереди. За оказанную услугу они получали денежное вознаграждение в 2-10 тысяч сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого 3 сентября отмеченные государственные регистраторы задержаны. В порядке статьи 96 УПК КР они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.