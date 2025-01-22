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Общество

Кыргызстан к 2027 году должен перейти на бензин классов К4 и К5

На заседании Жогорку Кенеша заместитель министра экономики Чоро Сейитов сообщил, что Кыргызстан к 2027 году должен перейти на бензин классов К4 и К5.

Он проинформировал, что переход на стандарты Евро-5 не раз переносился по просьбе местных производителей бензина и дизтоплива. Замминистра ответил, что модернизация требует инвестиций.

Добавим, по сравнению с экологическим классом К3 содержание в бензине серы снизится в три раза для бензинов экологического класса К4 и в 15 раз для бензинов экологического класса К5 (150 миллиграммов/килограмм, 50 миллиграммов/килограмм и 10 миллиграммов/килограмм соответственно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317550/
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