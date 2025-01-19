13:08
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Общество

Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию

Выделить землю в Бишкеке для установки станции мониторинга качества воздуха просит Гидрометеорологическая служба МЧС мэрию города. Об этом специалисты Кыргызгидромет сообщили на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Заместитель директора службы Данияр Тологонов отметил, что в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане» запланирована установка 11 станций в городах Чолпон-Ате, Токмаке, Бишкеке, Кара-Балте, Оше, Джалал-Абаде.

Пять станций будут установлены в столице. Их планируется разместить в жилмассиве «Ак-Бата», 12-м микрорайоне, микрорайоне «Тунгуч», за селом Кашка-Суу, однако не решен вопрос с земельным участком в жилмассиве «Ак-Орго».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317200/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Чиновники показали технологии борьбы со смогом
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха. В Кыргызстане нет мобильных передвижных станций контроля
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 15 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Компанию «Капстрой KG» оштрафовали за нарушения
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 января. Столица вырвалась в тройку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 10 января. Что показывают датчики
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
В&nbsp;Кыргызстане продолжается исследование на&nbsp;наличие свинца в&nbsp;домах В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
19 января, воскресенье
12:39
Государству возвращен участок с оценочной стоимостью 550 миллионов сомов Государству возвращен участок с оценочной стоимостью 55...
12:05
Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию
11:31
Декларационная кампания. У торага Жогорку Кенеш есть машины и скот, но нет жилья
11:00
Бесплодие, аборты и ранняя беременность — гинеколог о женском здоровье
10:41
TikTok начал уведомлять пользователей в США о блокировке сервиса с 19 января