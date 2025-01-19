Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию

Выделить землю в Бишкеке для установки станции мониторинга качества воздуха просит Гидрометеорологическая служба МЧС мэрию города. Об этом специалисты Кыргызгидромет сообщили на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Заместитель директора службы Данияр Тологонов отметил, что в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане» запланирована установка 11 станций в городах Чолпон-Ате, Токмаке, Бишкеке, Кара-Балте, Оше, Джалал-Абаде.

Пять станций будут установлены в столице. Их планируется разместить в жилмассиве «Ак-Бата», 12-м микрорайоне, микрорайоне «Тунгуч», за селом Кашка-Суу, однако не решен вопрос с земельным участком в жилмассиве «Ак-Орго».