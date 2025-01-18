Массовые отравления в Турции: среди жертв 14 граждан Узбекистана

16 января в Турции от употребления поддельного алкоголя скончались еще четыре гражданина Узбекистана, все мужчины. Общее число узбекских граждан, погибших от отравления с 14 января, достигло 14 человек. Об этом пишут турецкие СМИ.

По данным на 17 января, в Турции зафиксировано 88 случаев отравления поддельным алкоголем, 37 из которых с летальным исходом. Среди погибших есть и местные жители, однако большинство это мигранты из Центральной Азии, преимущественно граждане Туркменистана.

В тот же день в Стамбуле местные правоохранительные органы провели масштабную операцию по изъятию нелегального алкоголя. В восьми районах города конфисковано около 33 тысяч литров метилового и этилового спирта, 227 бутылок поддельных спиртных напитков и перегонное оборудование.

Арестованы девять подозреваемых, трое из которых освобождены после допросов, а шесть остаются под следствием. Среди них есть граждане Туркменистана.

Расследование продолжается.