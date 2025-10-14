13:54
Общество

Турция упростила трудоустройство для граждан тюркских стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий порядок трудоустройства граждан тюркских государств. Документ опубликован 10 октября в официальном вестнике Resmî Gazete.

Теперь граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана смогут работать в Турции без прохождения сложных процедур получения разрешений. Им разрешено заниматься предпринимательством и профессиональной деятельностью в государственных и частных структурах, за исключением службы в армии и силовых ведомствах.

Согласно указу, иностранцы должны будут регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами Турции. При этом отменяется требование турецкого гражданства для проживания и трудоустройства. Новые правила не предоставляют права участия в выборах и возможности быть избранными.

Такое решение принято вскоре после 12-го саммита Организации тюркских государств, который прошел 7 октября 2025 года в Габале (Азербайджан). На встрече лидеры стран заявили о намерении углублять экономическую интеграцию и создавать более благоприятные условия для свободного передвижения рабочей силы в рамках тюркского мира.

Организация тюркских государств (ОТГ) создана в октябре 2009 года как Тюркский совет. В 2021-м она получила нынешнее название. В состав организации входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Наблюдатели — Венгрия, Туркменистан и частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347117/
