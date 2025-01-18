Фантастическая комедия. В Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова премьера

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 24 января представит новый спектакль — фантастическую комедию «Шестое чувство». Об этом сообщает ГНРТД в соцсетях.

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. Перед зрителями открываются судьбы героев — трогательные, драматичные и порой противоречивые. У каждого своя история, свои «незакрытые гештальты» и, конечно, свои амбиции. И только одному из них позволят вернуться на Землю на день.

Спектакль покажут на малой сцене.

Режиссер — Вячеслав Виттих.