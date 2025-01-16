Загрязнение воздуха. В Кыргызстане нет мобильных передвижных станций контроля

В Кыргызстане нет мобильных передвижных станций по контролю за загрязнением атмосферного воздуха. Об этом сообщает депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, он ранее направлял запрос в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора о наличии таких станций. Оказалось, что их нет.

«Но при этом мы продолжаем спорить, кто больше загрязняет воздух. Как можно всерьез обсуждать это, если даже нет оборудования, способного выявлять источники смога?» — задался вопросом парламентарий.

Дастан Бекешев отметил, что в Бишкеке работают 7 стационарных постов в ручном режиме и 1 автоматическая станция, но они не анализируют происхождение загрязнений, а просто фиксируют показатели воздуха.

«Без мобильных лабораторий невозможно точно определить, откуда идет основной выброс вредных веществ. Пока у нас нет реальных данных, борьба за чистый воздух остается формальностью», — считает депутат.

Напомним, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора не разделяют обеспокоенности кыргызстанцев, которые ежедневно показывают в соцсетях и СМИ степень загрязнения воздуха в Бишкеке. В ведомстве считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам.