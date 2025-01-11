Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с мероприятия появились в соцсетях

В соцсетях появились видео с девичника олимпийского призера Айсулуу Тыныбековой. Судя по кадрам, атмосфера вечера была уютной и радостной. Спортсменка провела время в кругу близких подруг.

В начале декабря стало известно, что знаменитая спортсменка выходит замуж. Она опубликовала фотографию с женихом.

С тех пор Айсулуу Тыныбекова на своей странице в соцсетях активно показывает подготовку к свадьбе. По некоторым данным, торжество намечено на январь.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Айсулуу Тыныбекова угощает чаем родственников супруга. Кадры сняты во время обряда «отко киргизүү» (традиции, когда молодоженов впервые приглашают в дом родственников мужа в качестве гостей).

Сообщалось, что муж спортсменки родом из села Красный Октябрь Таласской области. Ему 24 года, тоже занимается борьбой. Зовут Бакберген Аттокуров.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, многократная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр в Париже и Токио.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028-м.