Об итогах первого тура зимнего приема в вузы рассказали в Минобразования

По итогам первого тура зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 142 абитуриента, в том числе 109 — на очную форму обучения и 33 — на заочную. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.
Согласно открытым данным, всего зарегистрировано 216 талонов, из них вузы рекомендовали к зачислению 186 абитуриентов. Больше всего талонов поступило в Кыргызский национальный (60) и Ошский государственный (59) университеты, а также в Международный медицинский (22) и Кыргызский экономический (24) университеты.
Первый тур, напомним, проходил в конце декабря прошлого года. Второй тур стартует 13 января. Всего запланировано четыре тура.
Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.
Список вузов и направлений, а также инструкция по регистрации и открытию своего личного кабинета на портале размещены на официальном сайте министерства https://2020.edu.gov.kg/.
Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.