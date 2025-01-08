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Общество

Об итогах первого тура зимнего приема в вузы рассказали в Минобразования

По итогам первого тура зимнего приема в высшие учебные заведения зачислено 142 абитуриента, в том числе 109 — на очную форму обучения и 33 — на заочную. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Согласно открытым данным, всего зарегистрировано 216 талонов, из них вузы рекомендовали к зачислению 186 абитуриентов. Больше всего талонов поступило в Кыргызский национальный (60) и Ошский государственный (59) университеты, а также в Международный медицинский (22) и Кыргызский экономический (24) университеты.

Из 142 зачисленных 50 человек выбрали медицину, 22 — сферу образования, 20 — информационные технологии, 19 — юриспруденцию, 9 — экономику и финансы, 8 — гуманитарные специальности.

Первый тур, напомним, проходил в конце декабря прошлого года. Второй тур стартует 13 января. Всего запланировано четыре тура.

Зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Список вузов и направлений, а также инструкция по регистрации и открытию своего личного кабинета на портале размещены на официальном сайте министерства https://2020.edu.gov.kg/.

Результаты весеннего ОРТ (2024-го) тоже действительны для участия в конкурсе.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316176/
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