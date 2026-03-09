Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству

Прокуратура Иссык-Кульского района выявила факты незаконной передачи земельных участков в частную собственность. Нарушения обнаружили в ходе проверки соблюдения земельного законодательства в Абдрахмановском айыл окмоту и мэрии Чолпон-Аты, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что с 1997-го по 2004 годы должностные лица передали частным лицам ряд объектов с нарушением закона. Среди них:

участок площадью 0,08 гектара в Чолпон-Ате;

здание муниципального автовокзала в Ананьевском айыльном аймаке площадью 139,4 квадратных метра с прилегающей территорией 0,16 гектара;

4 гектара орошаемой пашни, которая ранее принадлежала общественному фонду «SOS Детская деревня Чолпон-Ата».