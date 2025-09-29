ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе

ГКНБ Кыргызстана сообщил о возврате государству земельного участка площадью 1,98 гектара в селе Баетово Ак-Талинского района Нарынской области.

Речь о территории бывшей межколхозной строительной организации (МСО), созданной в 1964 году для развития производственных объектов в регионе. Тогда решением райисполкома МСО выделили участок площадью 4 гектара.

В 1993 году организация преобразована в акционерное общество «Демилге», а в 2004-м его руководитель Ч.К. ликвидировал АО и незаконно вывел имущество в частную собственность.

Теперь участок официально передали на баланс Баетовского айыльного аймака согласно акту приема-передачи.

В ГКНБ отметили, что продолжаются мероприятия по возврату других объектов, ранее относившихся к МСО.