Россия национализирует зарубежные активы, если Евросоюз конфискует ее средства

Владимир Путин поручил национализировать зарубежные активы, если Евросоюз конфискует замороженные средства России, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, президент РФ подписал соответствующий указ на фоне того, как ЕС обсуждает возможное расширение использования средств Центробанка РФ для поддержки Украины в войне.

В публикации говорится, что речь идет о возможности экспресс-продажи как российских, так и иностранных активов. В списке компаний, которые все еще работают в России, — UniCredit, Raiffeisen Bank International, PepsiCo и Mondelez International.

В конце сентября лидеры ЕС согласовали план предоставления Украине кредитов на 140 миллиардов евро под залог замороженных российских резервов. При этом подразумевается, что Украина вернет все заимствованное России, когда будут выплачены репарации.

В Кремле эти планы назвали «кражей».

До сих пор Россия воздерживалась от национализации активов международных корпораций. Ранее Дмитрий Песков также назвал план конфискации активов ЕС «незаконным захватом российской собственности».