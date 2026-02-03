10:29
Происшествия

Государству вернули землю незаконно приватизированного ПАТП-1 в городе Ош

ГКНБ Кыргызстана вернул на баланс государства территорию Ошского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП-1). Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в рамках системной работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов госсобственности установлен факт противоправной приватизации крупного земельного участка ПАТП-1 в начале 2000-х годов. Тогда бывший директор предприятия оформил территорию на себя, после чего раздробил участок на несколько частей и переоформил их на приближенных лиц.

ГКНБ
Фото ГКНБ

В ходе следствия установлено, что приватизация проведена с нарушениями. Осознавая незаконность владения, бывший руководитель ПАТП-1 добровольно передал государству участок площадью 1,39 гектара, включая административные и хозяйственные здания.

ГКНБ отмечает, что работа по возврату незаконно отчужденной госсобственности продолжится.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360325/
просмотров: 237
