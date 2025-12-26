За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР

По состоянию на ноябрь 2025 года (за 11 месяцев) в Реестр контролируемых лиц в России включены 128 тысяч 497 граждан Кыргызстана, не имеющих законных оснований для пребывания на территории страны. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, реестр охватывает лиц, которые обязаны в установленном порядке покинуть территорию РФ.

Следует отметить, что Реестр контролируемых лиц не предусматривает возможности исключения из него путем уплаты штрафов либо иных мер. Включение туда означает обязательство иностранца выехать за пределы Российской Федерации.

«При обращении граждан в дипломатические представительства им предоставляют консультации в соответствии с действующим законодательством России. В случае если гражданин считает, что он включен в реестр ошибочно, по его письменному заявлению направляют соответствующий запрос через Министерство иностранных дел РФ в миграционную службу МВД страны для выяснения причин включения в реестр», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавляют, что в большинстве случаев в реестр включают граждан, не продливших установленный срок временного пребывания. В частности, речь идет о лицах, которые после 10 сентября не покинули территорию России в установленный срок, а осуществили выезд и повторный въезд, полагая, что таким образом их миграционная история будет «обнулена» и срок пребывания начнется заново.

Согласно нормам законодательства Российской Федерации, вступившим в силу в 2025-м, если иностранец в течение 90 дней не продлил срок пребывания, он вправе въехать на территорию государства только по истечении одного календарного года. Таким образом, так называемое обнуление возможно исключительно через год.

В настоящее время граждане, включенные в реестр, могут выехать с территории России до конца декабря и въехать повторно уже в новом календарном году. Многие граждане пользуются данной возможностью.

В случае ошибочного включения в список граждане вправе обратиться с заявлением в соответствующие подразделения МВД РФ для пересмотра данных либо исключения из реестра, заметили в МИД.