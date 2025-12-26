Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций

В России в 2025-м объявили нежелательными 95 организаций — это максимум за все время существования списка. Об этом сообщает DW.

Для сравнения: в первый год войны РФ и Украины в реестр нежелательных Министерство юстиции России внесло 22 организации. В 2023-м их количество выросло до 50, а в 2024 году — до 65. В 2025-м нежелательными объявили 95 организаций. Теперь их 281, если не учитывать дублирующих юридических лиц и филиалы.

77 организаций из cписка связаны с политикой и поддержкой демократических институтов. Еще 60 работают в сфере культуры и просвещения, 46 занимаются гуманитарной и правозащитной помощью. Деятельность 32 организаций связана со СМИ, включая как сами медиа, так и проекты, которые оказывают им поддержку. К религиозным движениям относятся 22 организации, к антивоенным — 17.