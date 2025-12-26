19:01
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Власть

Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций

В России в 2025-м объявили нежелательными 95 организаций — это максимум за все время существования списка. Об этом сообщает DW.

Для сравнения: в первый год войны РФ и Украины в реестр нежелательных Министерство юстиции России внесло 22 организации. В 2023-м их количество выросло до 50, а в 2024 году — до 65. В 2025-м нежелательными объявили 95 организаций. Теперь их 281, если не учитывать дублирующих юридических лиц и филиалы.

77 организаций из cписка связаны с политикой и поддержкой демократических институтов. Еще 60 работают в сфере культуры и просвещения, 46 занимаются гуманитарной и правозащитной помощью. Деятельность 32 организаций связана со СМИ, включая как сами медиа, так и проекты, которые оказывают им поддержку. К религиозным движениям относятся 22 организации, к антивоенным — 17.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356132/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Россия и Кыргызстан обсудили нарушения при поставках рыбной продукции
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан
В Кыргызстане обновили Единый реестр правонарушений
От Бишкека до орбиты: путь Арслана Ниязова в космическую медицину
Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе
Е-реестр пестицидов и агрохимикатов создает Минсельхоз Кыргызстана
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
26 декабря, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты и мастер-классы Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты...
18:40
Сливают химические вещества в арык. Жители Новопокровки бьют тревогу
18:26
В Коканде показали спектакль «Курманжан» Ошского национального драмтеатра
18:05
Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций
17:41
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства