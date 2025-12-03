Е-реестр пестицидов и агрохимикатов создает Минсельхоз Кыргызстана

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности разрабатывают электронную платформу для регистрации пестицидов и агрохимикатов для введения единого реестра разрешенных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, работа ведется в рамках проекта «Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах Центральной Азии и Турции».

Система обеспечит учет и прослеживаемость препаратов с момента регистрации до поступления на склад, а также создаст базу актуальной информации о том, какие средства можно использовать в сельском хозяйстве страны.

Новая цифровая платформа сформирует общее информационное поле для государственных органов, поставщиков и сельхозтоваропроизводителей, усилит систему контроля и снизит риски при использовании химических средств защиты растений. В базу данных уже вносят все пестициды и агрохимикаты, зарегистрированные за последние 10 лет, что позволит сформировать полный и актуальный реестр, отметили в Минсельхозе.

Также перечислены преимущества электронного каталога: