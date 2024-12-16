В Минтруда рассказали о занятости населения и сколько человек нашли работу

За 11 месяцев 2024 года трудоустройством и мерами занятости охвачено более 123 тысяч человек, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, службы занятости трудоустроили 15 тысяч 243 безработных, на профессиональное обучение направлено 7 тысяч 380 человек.

Фото Минтруда

«Обучение безработных граждан осуществлялось в основном по востребованным на рынке труда профессиям — оператор компьютеров, торговый агент, повар, косметолог, парикмахер, визажист, переводчик, бухгалтер с образованием 1С, швея, водитель, электрогазосварщик, сантехник, пчеловод», — говорится в сообщении.

В Минтруда добавили, что сейчас в Бишкеке, Караколе, Нарыне, Таласе, Джалал-Абаде, Узгене, Оше, Баткене, а также в Сокулукском районе Чуйской области функционируют профориентационные центры, которые оказывают качественные консультационные услуги, помогают школьникам и безработным принимать правильные решения в выборе профессии и снижают уровень безработицы в стране. С начала года они проконсультировали 101 тысячу 877 граждан.