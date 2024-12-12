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Общество

Аналитики США предлагают Трампу не игнорировать Центральную Азию

Американский аналитический центр Responsible Statecraft призывает Дональда Трампа, избранного президента США, обратить внимание на Центральную Азию в начале его второго срока. В то время как мировая повестка включает конфликты на Украине, тайваньский вопрос и торговые споры, Центральная Азия может сыграть ключевую роль для американских интересов.

По мнению аналитиков, США пока не выстроили прочные отношения с регионом, где активно действуют Россия и Китай. Центральная Азия обладает значительными ресурсами и стратегически важными транспортными коридорами. Символичный визит Трампа мог бы стать шагом к укреплению позиций Вашингтона в этом регионе, который имеет значение для глобальных цепочек поставок и энергетического перехода.

«Итак, что следует сделать президенту Трампу в отношении Центральной Азии? Во-первых, приехать!» — пишут аналитики.

Ведь, как отмечают они, какими бы хорошими ни были дипломаты, ничто не способствует успеху переговоров так, как личная встреча лидеров.

Участие США в строительстве Трансафганской железной дороги могло бы содействовать стабилизации Афганистана и развитию экономик соседних государств, предоставляя новые возможности для американского бизнеса и усиливая влияние Вашингтона в регионе. Этот проект протяженностью 357 миль (примерно 574,5 километра. – Прим. 24.kg) соединит Центральную Азию с пакистанскими портами Карачи, Гвадар и Касим, создавая тысячи рабочих мест и сокращая социальную базу поддержки экстремистских групп.

Также важным направлением является строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которое поможет изолированному Кыргызстану «выйти в мир» и расширит доступ к международным рынкам.

Кроме того, Центральная Азия богата критически важными минералами, такими как марганец, хром, свинец, цинк и титан, которые необходимы для зеленых технологий. Недавние ограничения экспорта этих минералов со стороны Китая могут побудить США активизировать диалог с регионами через платформу «С5+1» для обеспечения долгосрочного доступа к этим ресурсам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313939/
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