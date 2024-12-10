Ситуация в Сирии: МИД рекомендует кыргызстанцам покинуть страну

Министерство иностранных дел продолжает внимательно отслеживать ситуацию в Сирийской Арабской Республике и обращает внимание граждан Кыргызстана, находящихся на территории этой страны, на необходимость соблюдения мер предосторожности.

Фото AFP. В ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что до стабилизации ситуации кыргызстанцам рекомендуется покинуть Сирию.

В случае возникновения необходимости граждане КР могут обратиться за консультацией или помощью по горячим линиям в:

посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт: +96551702180;

посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800.