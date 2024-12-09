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Общество

В Tunduk теперь можно получить повторные свидетельства о рождении и браке

В мобильном приложении Tunduk теперь можно получить повторные свидетельства актов гражданского состояния. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

В ведомстве отметили запуск онлайн-сервиса, который позволяет гражданам с помощью новой услуги подать заявление на повторное получение свидетельства по следующим основаниям: повторное свидетельство о рождении, регистрации брака, расторжении брака, перемене Ф.И.О. и смерти. Срок рассмотрения заявки составляет от одного до семи рабочих дней.

  • Повторное свидетельство о рождении ребенка не выдается родителям (родителю) ребенка, в отношении которых имеются лишения или ограничения в родительских правах.
  • Повторное свидетельство о браке не выдается лицам, расторгнувшим брак или брак которых признан недействительным.

Стоимость доставки фиксированная и составляет 142 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313612/
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