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Общество

Обустройство таджикско-афганской границы в рамках ОДКБ начнется в 2025 году

Целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы в рамках ОДКБ начнется с 1 января 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, программа рассчитана на пять лет и состоит из трех этапов:

  • организационный;
  • доставка вооружения, военной техники и технических средств для Пограничных войск Таджикистана;
  • полное техническое оснащение всего периметра таджикско-афганской границы.

«Протяженность границы составляет 1 тысячу 400 километров. Она проходит в труднодоступной горной местности, где не было возможности обустроить ее должным образом, поэтому и принята эта целевая программа. В Афганистане ситуация стабилизируется. Но риски, связанные с террористическими организациями и наркотрафиком, остаются, поэтому реализация программы имеет исключительное значение», — заявил Имангали Тасмагамбетов.

В состав ОДКБ входят шесть стран — Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила свое участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313127/
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