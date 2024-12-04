Адал-садик в Бишкеке: как воспитывают детей без дней рождений и корана

«Подскажите, пожалуйста, где найти садик, в котором не празднуют праздники и не ставят детям музыку», — такое объявление я увидела в одном из блогов для родителей. Оно меня очень удивило, но в комментариях несколько человек посоветовали родителю мусульманские садики.

Фото 24.kg. Адал-садик Ummah children

При встрече учредитель одного из садиков Фаридэ Кукеева сразу пояснила, что их учреждение правильно называть не мусульманским, а адал-садиком. Потому что мусульманский садик звучит как медресе, а они не обучают детей религии.

С виду это самый обычный детсад. Во дворе игровая площадка, стены в помещении разрисованы, все красочное, яркое. Однако, кроме того, что садик предоставляет детям адал (халал) питание, есть еще несколько отличий от обычных детсадов.

В садике особое питание

По словам Фаридэ Кукеева, в садике исключительно адал-питание. То есть поставщики продуктов питания должны иметь халал-сертификат на продукцию. Садик закупает сертифицированное мясо животных и курицы, молочные продукты и другое. Кроме того, хлебобулочные изделия изготавливаются в садике, чтобы на столы к детям не попали продукты, приготовленные с использованием маргарина.

«Иногда родители приносят в садик торты и другие сладости. Мы проверяем, чтобы в них не было запрещенных добавок», — рассказывает Фаридэ.

Дни рождения и Новый год под запретом

Родители приносят торты и другие сладости в дни рождения детей. В садике принимают сладости и угощают ими детей, но им не говорят об имениннике.

«Мы просто говорим детям, что, к примеру, Имран принес нам угощение, чтобы не тешить эго ребенка. Мы вместе с детьми благодарим Имрана и делаем за него дуа (молитву). Родители счастливы, когда за его ребенка делается дуа. Ведь ребенок должен быть ценным каждый день, а не только в день рождения. И дающим человек должен быть всегда, а не только в день рождения», — говорит Фаридэ.

В садике не празднуют Новый год, День защитника отечества и Международный женский день. Нет праздников осени и весны. При этом, по словам Фаридэ, многие дети отмечают их дома. Оказывается, что не все воспитанники садика из религиозных семей.

«Почти половина детей отмечают эти праздники дома, их мамы не покрытые. Вначале они недоумевали, почему мы отказались от праздников, но со временем привыкли и им это даже нравится», — заявила директор детсада.

По ее словам, половина воспитателей в садике не религиозные. Они не носят платки, но при приеме на работу им ставят условия: не рассказывать детям о праздниках и учить делать дуа перед едой, входом в уборную и выходом на улицу.

«Мы не можем требовать религиозности от воспитателей, они должны быть просто профессионалами в своем деле. Быть профессиональными педагогами и давать детям хорошее образование, уметь находить с детьми общий язык, любить детей», — говорит Фаридэ.

Праздники все же есть

Но праздники в детсаду все же есть. Это Орозо и Курбан байрам. Их в садике празднуют с размахом: приглашают родителей, дети готовят представления, накрываются праздничные столы.

Кроме того, праздники устраивают по пятницам. Это, по словам Фаридэ, делают для того, чтобы дети уходили на отдых с положительными эмоциями и с удовольствием возвращались в садик по понедельникам. В пятницу все занятия - арт-терапия, кукольный театр и различные эксперименты - проходят в игровой форме. Для детей и родителей готовится специальное угощение.

Музыка тоже есть, хоть и не все родители довольны

Музыка в садике не под запретом. Но к ее выбору относятся с большой ответственностью. Руководство садика не против детских песен с хорошим смыслом. К примеру, зарядка и физическая культура проходят под музыку.

«Вы прислушивались к словам песни «Ты пчела, я пчеловод?». Ее ни в коем случае нельзя ставить детям, но во многих садиках ее ставят», — говорит Фаридэ. И правда, во многих детсадах ребятишкам ставят популярные песни, которые не предназначены для подрастающего поколения. К счастью, в таком возрасте они просто не понимают их смысл.

По словам Фаридэ, некоторые родители возмущаются по поводу музыки. Таких не много, а те кто возмущается - представители различных течений Ислама. Сама Фаридэ человек религиозный, носит хиджаб, высшее педагогические образование получила в Турции. Она считает, что в традиционной религии хорошая музыка не запрещается.

Арабский язык и уроки нравственности

Кроме кыргызского и английского языков, детей в садике обучают еще и арабскому. Для этого приходит устаза (учитель). Кроме языка, она проводит уроки нравственности - детей учат уважительно относиться друг к другу, соблюдать определенные правила этикета, гигиену и прочее.

Коран в садике не изучают

Обучение в садике проходит по государственной программе «Наристе». По словам Фаридэ, так как она слабоватая, дополнительно занимаются по Петтерсону. Корану и намазу, как просят некоторые родители, в садике не обучают.

Фаридэ несколько раз подчеркнула, что это не мусульманский, а адал-садик. По ее словам, обучать Корану и намазу должны в медресе, а также это обязанность родителей.

Однако в садике используют книги, в которых рассказываются истории пророков в виде сказок. Но, отметила Фаридэ, они для маленьких детей скучные. Они подходят больше для тех, кто старше семи лет.

Фото 24.kg. Адал-садик Ummah children

По ее словам, книги эти проверенные, не запрещенные и продаются в магазинах. Ничему запрещенному на территории Кыргызстана в садике не учат. Программу обучения контролирует Министерство образования и науки. Раз или два в месяц в садик без предупреждения приезжает сотрудник Минобразования и присутствует на любом выбранном им уроке, используемые книги тоже проверяют.

У мальчиков и девочек отдельные спальни

Еще одно отличие детского сада — раздельные спальни для девочек и мальчиков. Но в группах дети играют вместе, как и сидят на занятиях и в столовой. А еще, за всем, что происходит в садике, в течение дня могут наблюдать родители через онлайн-камеры видеонаблюдения. Во всем остальном садик похож на обычные.